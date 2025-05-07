«ПСЖ» — «Арсенал»: назван самый вероятный счёт матча

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7 мая состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» примет «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

В первой игре победил французский клуб — 1:0.

Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 2.12, что приблизительно равно 47% вероятности.

Победа «Арсенала» оценивается коэффициентом 3.50. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.26, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.68. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.56.

Наиболее вероятный исход — ничья 1:1 (6.60). Победа «ПСЖ» 2:1 идёт за 8.70, на точный счёт 1:0 в пользу парижан дают 9.40.

Чуть ниже оценивается вероятность ничьей 2:2 (9.70).