«Интер» — «Барселона»: прогноз Эдуарда Мора на матч Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» за 2.20.

«В ответном матче полуфинала Лиги чемпионов «Интер» дома сыграет против «Барселоны». Первая встреча завершилась со счётом 3:3.

Кажется, что «Интер» должен быть фаворитом, но я так не считаю. На первую игру «Барса» вышла очень сильно уверенной в себе и в какой-то степени расслабленной, поэтому успела довольно быстро получить два гола в свои ворота. Хотя потом каталонцы сумели свести встречу вничью.

Думаю, что, если бы игра ещё продолжалась, «Барселона» забила бы ещё. На второй матч «Барса» уже настроится иначе. «Барса» сейчас находится в гораздо более лучшей форме, чем «Интер». На этот раз она должна довести дело до уверенной победы в основное время», — приводит слова Мора «РБ Спорт».