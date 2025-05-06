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«Интер» — «Барселона»: прогноз Павла Яковлева на матч Лиги чемпионов в Италии

«Интер» — «Барселона»: прогноз Павла Яковлева на матч Лиги чемпионов в Италии
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Известный в прошлом футболист Павел Яковлев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Барселона».

Ставка: проход «Барселоны» за 1.70.

«Первая встреча завершилась результативными 3:3. Был сумасшедший футбол! И, конечно, мы любим футбол за голы, за эмоции – и командам удалось нам это продемонстрировать. Для меня в этом противостоянии есть небольшой фаворит – «Барселона». Дома у испанцев не получилось выиграть. Но по составу, по состоянию команд на данный момент у сине-гранатовых дела идут получше, Ямаль и компания первые в Ла Лиге.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Интер» в последней игре чемпионата обыграл «Верону» с минимальным счётом. Но тем не менее игры Лиги чемпионов – это отдельная история, в которой может произойти всё что угодно. Но я верю в каталонцев, верю в то, что они смогут пройти дальше. Поэтому мой прогноз будет – проход «Барселоны» за хороший коэффициент 1.70. А второй мой прогноз – тотал больше 4.5 углового в первом тайме с котировкой 1.9. В первой встрече команды подали шесть угловых в первом тайме. И нет сомнений, что, да, возможно, где-то будет осторожная игра, будет не так много голов, но тем не менее моменты будут создаваться и у одних, и у других ворот», — приводит слова Яковлева «РБ Спорт».

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