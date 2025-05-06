«Интер» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на ответный матч 1/2 финала ЛЧ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Барселона».

Ставка: ТМ 3 за 2.25.

«Барселона» отправляется в гости к «Интеру». Обе команды в выходные провели тяжёлые матчи с сильно изменёнными составами. Понятно, что ротация была и у Индзаги, и у Флика. «Барселона» добыла волевую победу над «Вальядолидом». «Интер» выиграл 1:0.

Первый матч завершился 3:3 — шикарная, открытая игра. Прекрасный перформанс Ламина Ямаля. Перестроение «Интера» во втором тайме показало грамотную работу тренерского штаба. «Барселоне» уже не было так легко и свободно, как в первой половине. Быстрые голы «Интера» и ошибки «Барселоны» сразу повлияли на ход матча. Всё ещё свежо в памяти — но впереди совсем другой футбол.

У букмекеров «Барселона» остаётся небольшим фаворитом. Каталонцы выглядят лучше, особенно с учётом того, что «Интер» — самая возрастная команда турнира. Но по первой игре не сказать, что «Интер» где-то проваливался. Мхитарян был близок к тому, чтобы сделать счёт 4:3. Он забил, но мяч отменили из-за офсайда. В общем, хоть «Барса» и фаворит, но «Интер» умеет играть такие матчи. И знает, как в них побеждать.

На победу «Барселоны» или какие-то её тоталы я бы не закладывался. «Интер», безусловно, будет использовать и пространство, и стандарты. Отсутствие Лаутаро — проблема, но, уверен, Индзаги уже придумал, как компенсировать отсутствие своей звезды.

У «Барселоны» вроде должен вернуться Левандовски, но не с первых минут. Бальде всё-таки не сыграет. В защите у каталонцев есть проблемы. Если снова будут подниматься слишком высоко, могут прилететь сложности. После 3:3 в первом матче цена любой ошибки во втором возрастает в разы. Думаю, тренеры постараются свести риск к минимуму, и матч получится более тесный, с упором на оборону.

Мой прогноз — ТМ (3). Да, многие ждут ещё одну яркую перестрелку, но мой опыт, стадия турнира и характер первой игры подсказывают, что теперь будет иначе», — приводит слова Генича «РБ Спорт».