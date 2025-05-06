«Интер» — «Барселона»: ставка Дмитрия Градиленко на матч Лиги чемпионов 6 мая

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Барселона».

Ставка: проход «Барселоны» за 1.70.

«Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов – «Интер» против «Барселоны». Мой прогноз на первый матч не сбылся. Я предугадывал, что будет забито не более трёх мячей, а в итоге зрители увидели аж шесть.

«Интер» за первые 20 минут забил два гола, но так же быстро и пропустил ещё в первом тайме. Итог матча – 3:3. И второй матч начнётся, как говорится, «с чистого листа». У «Интера» не сыграет Лаутаро Мартинес, и это большая потеря. Именно он в первом матче получил мышечную травму и был заменён. А у «Барселоны», наоборот, пополнение — Роберт Левандовски готов к матчу, так пишет пресса.

К прогнозу. Последние домашние матчи «Интер» проводит неровно. За последний месяц было проведено пять игр — два поражения от «Милана» и «Ромы», две победы над «Кальяри» и «Вероной» и ничья с «Баварией». У «Барсы» за такой же отрезок – четыре победы и одно поражение в ответном матче Лиги чемпионов от «Боруссии».

Считаю, что в этом матче «Интер» не одержит победу. «Барселона» на данный момент — лучшая команда в мире. Победу гостей за 2.20 можно рассмотреть. «Тотал больше 3.5» — тоже интересная ставка. Обе забьют точно, а «Барса» минимум два.

А я выбираю выход в финал «Барселоны» за 1.70. Всё может случиться. К примеру, ничья в основное время. Поэтому без риска — выход в финал «Барселоны» за 1.70 — мой прогноз», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».