Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Интер» — «Барселона»: ставка Игоря Семшова на полуфинальную игру Лиги чемпионов

«Интер» — «Барселона»: ставка Игоря Семшова на полуфинальную игру Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» за 2.26.

«В Милане пройдёт ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Интером» и «Барселоной». Первая встреча завершилась ничьей — 3:3, сохранив интригу до последней минуты, и теперь всё решится на «Сан-Сиро».

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Барселона» под руководством Ханси Флика демонстрирует выдающуюся игру в этом сезоне. Каталонцы проиграли лишь один матч в 2025 году. Их атакующая мощь впечатляет: в 13 матчах Лиги чемпионов они забили 40 голов, а Рафинья и Ламин Ямаль находятся в отличной форме. В первом матче с «Интером» «Барса» показала характер, отыгравшись с 0:2, а затем сравняв счёт 3:3.

«Интер», в свою очередь, подходит к ответной встрече после победы над «Вероной» (1:0). Главная проблема «нерадзурри» — травма Лаутаро Мартинеса, который, скорее всего, не сможет выйти в стартовом составе, что ослабляет атакующий потенциал.

Жду, что матч пройдёт в высоком темпе с обилием моментов. «Интер» будет опираться на домашние трибуны и агрессивный прессинг, как в первой встрече, но «Барселона» выглядит более свежей и мотивированной. Поставлю на то, что «сине-гранатовые» победят в этой встрече», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
Флик и третий финал в сезоне! «Интер» сделал всё, но «Барселона» сильнее
Флик и третий финал в сезоне! «Интер» сделал всё, но «Барселона» сильнее
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android