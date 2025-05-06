«Интер» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов в Милане

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Барселона».

Ставка: 1:1 за 7.20.

«Интер» и «Барселона». Миланцы неделю назад удивили, сумели оказать равное сопротивление сопернику, порой даже ближе к победе были. Но сейчас, я думаю, «Барса» своё возьмёт.

Этот сезон «Барселона» всё-таки проводит лучше. Она точно достойна финала ЛЧ. Флик проделал отличную работу в клубе, Ямаль проводит прекрасный сезон, порой просто тянет команду к победе. Остальные игроки тоже вносят вклад. Казалось, травма тер Штегена может помешать каталонцам в этом сезоне, но Щенсны отлично его заменил.

Собственно, уже два трофея «в кармане» у «Барсы» есть — Суперкубок и Кубок Испании. В обоих финалах уверенно клуб переигрывал мадридский «Реал». В этом сезоне о равной борьбе между ними речи не идёт. Собственно, последним турниром, в котором им ещё предстоит встретиться, является испанская Примера. В ней подопечные Флика претендуют на ещё один трофей, сейчас лидируют и имеют небольшой отрыв от мадридцев.

«Интер» же хуже проводит этот сезон. Причём ещё пару недель назад такое нельзя было сказать про него — команда претендовала на требл, несмотря на неудачу в Суперкубке зимой. Однако в последнее время у подопечных Индзаги начались проблемы. В Серии А они пару раз уступили, позволили «Наполи» догнать и перегнать себя. Сейчас между ними есть небольшой разрыв. Из Кубка Италии «Интер» вылетел, проиграв своему «заклятому врагу», «Милану» (1:1 и 0:3). Но вот в Лиге чемпионов определённые шансы на выход в финал точно остаются у представителя Италии.

Очень интересной и интригующей вышла их первая встреча в 1/2 финала ЛЧ. «Интер» лучше начал матч, «Барселона» начала возвращаться и отыгрываться с 0:2 только после 20-й минуты. Во втором тайме миланцы прибавили, перестроились, даже были близки к победе. Но уровень «Барселоны», её мотивации, класса игроков не дал «Интеру» выиграть.

На выходных обе команды выиграли, но оппозиция у них была слабая. «Барса» смешанным составом разделалась с «Вальядолидом» (2:1). А вот «Интеру» необходимо было побеждать, чтобы закрывать серию неудач — обыграли «Верону» со счётом 1:0.

Тут я жду снова борьбы, тактической в первую очередь. Хотя к концу встречи и эмоции могут выйти на первый план, всё-таки будет решаться, кто выйдет в финал. Может быть, в итоге всё-таки «Барса» пройдёт дальше. Но в основное время они сыграют вничью, я думаю. Ставлю на счёт 1:1 у них за 7.20», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».