«Интер» — «Барселона»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» за 2.21.

«6 мая определится первый финалист Лиги чемпионов — «Интер» или «Барселона». Первый матч не дал нам ответа, у кого больше шансов на проход дальше. Интереснейшая была игра, завершившаяся результативной ничьей. В ответном матче тоже тяжело назвать фаворита.

Казалось, «Барселона» будет доминировать в первой встрече, миланцы же подстроятся. Но началось всё по-другому — «Интер» первым захватил инициативу, очень быстро открыл счёт, потом и второй забил. Каталонцы же «проснулись» к 24-й минуте после шедеврального гола Ямаля. К концу тайма снова казалось, что команда Флика будет доминировать.

Но тренерский штаб Индзаги проделал отличную работу в перерыве, сменил тактику, дал футболистам играть на пространстве. Плюс вынужденная замена травмированного Лаутаро произошла — вышел Тареми. И миланцы действительно интереснее начали играть, «Барса» явно к этому была не готова. В итоге они снова обменялись голами, на 65-й минуте счёт был 3:3. И «Интер» едва четвёртый не забил — гол Мхитаряна не засчитали из-за миллиметрового офсайда.

В общем, команда Серии А дала бой сине-гранатовым. Для подопечных Флика это была вторая подряд важная и сложная игра против топового соперника. До этого они разобрались с «Реалом» в финале Кубка Испании, сыграли 120 минут, но смотрелись лучше и заслужили победу — 3:2. У «Интера» же и вовсе шла череда матчей с сильными оппонентами, только клуб в них не выигрывал — проигрыши в Серии А от «Ромы» и «Болоньи» (0:1 оба раза), от «Милана» в Кубке Италии (0:3).

В чемпионатах у них интересная ситуация сейчас. Оба — претенденты на чемпионство. Только вот у «Интера» сейчас стало меньше шансов на скудетто в Италии. Из-за нескольких неудач они пропустили на первое место «Наполи», сейчас разрыв между ними насчитывает три очка. А вот «Барселона» уверенно лидирует в Примере, имеет отрыв от «Реала», пусть и не такой большой.

Тут, само собой, нечего ждать, кроме интересной игры. Матч пройдёт в Милане, что добавляет мотивации «Интеру». Но «Барселона» в этом сезоне явно жаждет трофеев, и она заслуживает их своей игрой. Так что тут точно будут борьба, голы, драма, эмоции.

Я всё же поставлю на победу «Барселоны» — коэффициент 2.21», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».