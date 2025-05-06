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«Трактор» — «Динамо» Москва: ставка Дарьи Тубольцевой на матч плей-офф КХЛ

«Трактор» — «Динамо» Москва: ставка Дарьи Тубольцевой на матч плей-офф КХЛ
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Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч КХЛ «Трактор» – «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Трактора» за 2.38.

«Несмотря на победу «Динамо» в четвёртом матче, интриги в серии с «Трактором» по-прежнему нет. Характер игры остался прежним — разница лишь в том, что бело-голубые сумели забить из далеко не очевидных моментов. Москвичи проявили терпение, грамотно действовали без шайбы и реализовали практически все свои шансы. Надёжную игру показал и Подъяпольский.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
06 мая 2025, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Трактору» где-то не хватило эмоций и концентрации — сложно выходить на матч при счёте 3-0 в серии в свою пользу и сохранять тот же уровень мотивации. Но на домашнем льду у челябинцев не должно возникнуть проблем. В пятом матче они обязаны завершать серию и оформлять выход в финал.

Не стоит забывать, что у «Динамо» травмированы Комтуа и Пакетт — важные игроки для команды. Одну игру без легионеров Гусев и компания вытащили, но повторить это будет гораздо сложнее.

Моя ставка: победа «Трактора», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».

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