«Трактор» — «Динамо» Москва: ставка Дарьи Тубольцевой на матч плей-офф КХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч КХЛ «Трактор» – «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Трактора» за 2.38.

«Несмотря на победу «Динамо» в четвёртом матче, интриги в серии с «Трактором» по-прежнему нет. Характер игры остался прежним — разница лишь в том, что бело-голубые сумели забить из далеко не очевидных моментов. Москвичи проявили терпение, грамотно действовали без шайбы и реализовали практически все свои шансы. Надёжную игру показал и Подъяпольский.

«Трактору» где-то не хватило эмоций и концентрации — сложно выходить на матч при счёте 3-0 в серии в свою пользу и сохранять тот же уровень мотивации. Но на домашнем льду у челябинцев не должно возникнуть проблем. В пятом матче они обязаны завершать серию и оформлять выход в финал.

Не стоит забывать, что у «Динамо» травмированы Комтуа и Пакетт — важные игроки для команды. Одну игру без легионеров Гусев и компания вытащили, но повторить это будет гораздо сложнее.

Моя ставка: победа «Трактора», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».