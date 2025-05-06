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«Вегас» – «Эдмонтон»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч Кубка Стэнли

«Вегас» – «Эдмонтон»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч Кубка Стэнли
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Журналистка Дарья Тубольцева предложила ставку на матч НХЛ «Вегас Голден Найтс» – «Эдмонтон Ойлерз».

Ставка: индивидуальный тотал «Вегаса» больше 3,5 за 2.23.

«Обе команды уверенно прошли первый раунд, избежав седьмых матчей. Однако безошибочными ни «Вегас», ни «Эдмонтон» назвать нельзя — обе допускали немало промахов, особенно в своей зоне.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
07 мая 2025, среда. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «Ойлерз» всё в порядке с атакой: Коннор Макдэвид набрал 11 очков в шести играх и стал лучшим бомбардиром команды (третье место в лиге). Лидеры «Голден Найтс» начали приносить результат лишь к концу серии с «Миннесотой», но их потенциал — огромен.

В первом матче стоит ждать результативной игры от «Вегаса». Айкел, Стоун и Барбашев способны создать серьёзные проблемы обороне «Эдмонтона». Слабое место канадцев — вратари. Скиннер, блестяще проявивший себя в прошлом плей-офф, на этот раз уступил место Пикарду по ходу серии с «Лос-Анджелесом». Пикард выиграл все четыре матча, но и пропускал немало: лишь 89,3% отражённых бросков и 2,93 пропущенные шайбы в среднем за игру.

При таких вводных «Голден Найтс» вполне способны забросить четыре и более», — приводит слова Тубольцевой «ВсёПроСпорт».

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