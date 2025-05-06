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Эксперты назвали фаворита РПЛ после завершения 27-го тура

Эксперты назвали фаворита РПЛ после завершения 27-го тура
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В РПЛ остался позади 27-й тур. По его итогам все шансы на чемпионство потерял «Спартак», не сумевший переиграть «Факел» (0:0). Сугубо математические расклады остаются у ЦСКА, отстающего от лидера на девять очков.

На первом месте по-прежнему «Краснодар», в непростом матче переигравший «Рубин» (2:1). Команда Мурада Мусаева на четыре очка опережает «Зенит», который, в свою очередь, победил «Пари НН» (2:1).

Шансы «быков» эксперты оценили в 1.32, а на зенитовцев можно поставить за 3.55.

В 28-м туре 10 мая «Краснодар» на выезде сыграет с ЦСКА, а «Зенит» отправится в Каспийск, где сыграет с махачкалинским «Динамо».

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