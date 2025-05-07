«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: прогноз и ставки на матч чемпионата Саудовской Аравии

7 мая состоится матч 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Наср» примет «Аль-Иттихад». Встреча пройдёт на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Аль-Насра» предлагается с коэффициентом 1.90, что равно примерно 51% вероятности.

Победа «Аль-Иттихада» оценивается коэффициентом 3.60. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80.

В то же время аналитики уверены, что матч «Аль-Наср» — «Аль-Иттихад» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.37.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.36.