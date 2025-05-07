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«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: прогноз на матч 7 мая

«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: прогноз на матч 7 мая
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру «Аль-Наср» — «Аль-Иттихад».

Ставка: тотал больше 3.5 гола за 1.90.

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Никак не выходит у Криштиану Роналду выиграть официальный турнир в составе «Аль-Насра». На прошлой неделе его клуб вылетел из Лиги чемпионов АФК, уступив в полуфинале «Кавасаки» (2:3). В Про-Лиге занимают сейчас третью строчку. Отставание от лидирующего «Аль-Иттихада» — восемь очков.

В «Аль-Иттихаде» столкнулись с большими проблемами в прошлом сезоне. У главной звезды клуба — Карима Бензема — в какой-то момент перестало получаться ладить с главным тренером. После назначения Лорана Блана дело пошло в гору.

Бензема стал клепать голы, как станок. В 26 встречах чемпионата Саудовской Аравии забил 18 мячей и отдал девять результативных передач. По системе «гол+пас» француз возглавляет список лучших игроков Про-Лиги. На втором месте — Криштиану Роналду с 23 голами и тремя пасами.

Не исключено, что поддержка родных болельщиков поможет «Аль-Насру» отнять очки у «Аль-Иттихада». Однако уверенности в этом не так уж много. «Тигры» стабильнее и реже проигрывают важные встречи. Лучше заключить пари на то, что сыграет тотал больше 3.5 мяча. Коэффициент — 1.90.

На двоих в 29 матчах чемпионата Саудовской Аравии команды забили 128 мячей. Все три последние очные встречи получились результативными. В двух из них забито шесть и более голов. Ждём, что перевыполнят норму и в этот раз.

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