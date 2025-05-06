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OLIMPBET запускает Супер Мега Дейли Квест

OLIMPBET запускает Супер Мега Дейли Квест
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Букмекерская компания OLIMPBET объявляет о старте нового увлекательного проекта — Супер Мега Дейли Квест. Теперь каждый день пользователи смогут выполнять специальные задания, накапливать баллы и обменивать их на фрибеты.

Как принять участие

Регистрация: перейдите на специальную страницу акции на сайте или в приложении OLIMPBET под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.

Пошаговые задания: в приложении и на сайте OLIMPBET задания открываются последовательно — новое становится доступным после выполнения предыдущего. Все задания различаются по тематике и уровню сложности.

Система баллов: за выполнение заданий начисляются баллы — чем выше сложность задания, тем больше баллов получает участник.

Обмен на фрибеты: за накопленные баллы выдаются фрибеты в зависимости от достигнутого уровня.

Акция продлится до 15 июня.

Игровые механики — важная часть взаимодействия OLIMPBET с клиентами. Компания регулярно внедряет геймифицированные форматы в своих акциях. Так, например, один из прошлых успешных проектов — «Фрибет Фест» — продемонстрировал отличные результаты: средний размер ставки, учитываемой в заданиях, оказался на 56% выше по сравнению со средней ставкой вне рамок акции, а 13% участников благодаря выполнению заданий перешли на новый уровень в программе лояльности OLIMPBET — Бонусном клубе. В новом проекте OLIMPBET расширил возможности для участников: появились новые форматы заданий, а общий объём доступных фрибетов стал ещё больше.

В рамках Супер Мега Дейли Квеста предусмотрены и специальные задания с ограниченным временем выполнения — они приурочены к финалам крупнейших турниров, таких как Лига чемпионов, Лига Европы, Лига наций и другие. Эти задания дают возможность не только сделать ставку на ключевые матчи мирового футбола, но и получить дополнительные баллы. Таким образом, можно одновременно следить за главными спортивными событиями и зарабатывать фрибеты, участвуя в квесте.

Параллельно с Супер Мега Дейли Квестом в OLIMPBET также проходит акция, приуроченная к Чемпионату мира по хоккею. Некоторые задания в рамках обеих акций могут совпадать — например, сделать ставку на определённый матч или с нужным коэффициентом. В таком случае пользователь, выполнив одно задание, автоматически получает прогресс сразу в двух акциях, что позволяет максимизировать выгоду и повысить шансы на получение фрибетов.

Следите за заданиями, набирайте баллы и забирайте свои награды вместе с OLIMPBET!

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