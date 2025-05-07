«Зенит» — «Локомотив-Кубань»: прогноз на второй матч серии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на второй матч серии «Зенит» — «Локомотив-Кубань».

Ставка: победа «Зенита» + тотал меньше 173.5 очка за 1.96.

В первой встрече у Ведищева всё пошло наперекосяк. Не вышло найти свой ритм и синхронность в командных действиях. Будет проведена основательная работа над ошибками. Вторая игра серии должна получиться более близкой.

«Зенит» остаётся фаворитом. Ему ничего не нужно доводить до ума. Отменно работают все механизмы. Паскуаль грамотно использует глубину скамейки запасных. Испанец имеет чёткое представление, в чём команде нужно прибавить.

Заключить пари на то, что сыграет П1 + ТМ 173.5 очка, можно с коэффициентом 1.96. Краснодарцы наверняка будут более внимательно обороняться в этот раз. Плохая защита — это первое, на что обратил внимание Ведищев на послематчевой конференции. И Паскуаль отметил, что его подопечным нужно лучше контролировать свой щит. В общем, ждём, что соперники покажут более прагматичный и упорный баскетбол.