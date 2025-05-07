«Торонто» — «Флорида»: определён фаворит второго матча серии НХЛ

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В четверг, 8 мая, на льду стадиона «Скоушабэнк-Арена» в Торонто (Канада) состоится второй матч серии «Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз» в Кубке Стэнли. Стартовое вбрасывание запланировано на 2:00 мск.

Счёт в серии 1-0 в пользу клуба из Канады.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Флориды» в основное время предлагается с коэффициентом 2.20, что приблизительно равно 44% вероятности.

Победа «Торонто» по итогам трёх периодов оценивается в 2.80 — 34% вероятности. Если командам потребуется провести овертайм, сыграет коэффициент 4.20 (22%).

В то же время аналитики сомневаются, что второй матч серии получится результативным. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.85.