«Торонто» — «Флорида»: прогноз на второй матч серии Кубка Стэнли

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на вторую игру серии «Торонто» — «Флорида».

Ставка: тотал больше 5.5 гола за 1.85.

Даже после поражения в первой игре букмекеры всё равно отдают предпочтение «Пантерз» во второй встрече серии. Впрочем, у этого есть свои основания. Любопытно, что лидер и один из главных снайперов «Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс в нынешнем розыгрыше плей-офф забросил две шайбы, в основном отдаёт результативные передачи. В последнем матче остался без очков.

Против канадской команды также говорит травма основного голкипера. Энтони Столарз в первой встрече с «Флоридой» получил травму на 31-й минуте и был доставлен в больницу. А ведь он прочно занимал место в воротах в первом раунде. Судя по всему, в новую серию придётся включаться Джозефу Уоллу, который за полчаса игры пропустил трижды. Всего же зрители увидели девять шайб, и это может стать трендом.

Хоккеисты «Флориды» за пять матчей с «Тампа-Бэй Лайтнинг» забросили 19 раз, хотя с Андреем Василевским было всё в порядке. Нападение работает здорово. А «Торонто» во время регулярки и забивал достаточно, и пропускать не боялся. Будет неудивительно, если соперники и во второй встрече серии забросят много шайб. По крайней мере тотал больше 5.5 шайбы пробить могут, букмекеры зря сомневаются.

Если же говорить об исходе, то теперь сильнее оказаться может «Флорида». Американская команда наверняка попробует воспользоваться ключевой потерей в составе оппонента. Не исключено, что форварды будут регулярно нагружать Джозефа Уолла. Кроме того, задача остаётся прежней — добыть хотя бы одну победу на выезде перед возвращением домой. Так что сверхдавления после первого поражения на «Пантерз» не оказывается.