«Виннипег» — «Даллас»: прогноз на второй матч

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на вторую встречи серии между «Виннипегом» и «Далласом».

Ставка: итоговая победа «Далласа» за 1.86.

«Виннипег Джетс» проводит отличный сезон. Выиграл регулярный чемпионат НХЛ, а в плей-офф только подтверждает свой статус. Вышел в четвертьфинал. Кроме того, клуб имел преимущество над «Даллас Старз» во время регулярки, победив в трёх из четырёх очных встреч. Однако не спешите отправлять его в полуфинал.

Во-первых, «Даллас Старз» является крепкой командой, которая регулярно выступает в весенней части сезона и претендует на борьбу за Кубок Стэнли. Опыт играет роль. Во-вторых, «Даллас Старз» в первой стадии справился с крепким «Колорадо Эвеланш». Потребовалось семь матчей, но он регулярно показывал результативный хоккей, а последнюю встречу взял со счётом 4:2, хотя до середины третьего периода уступал 0:2.

Клуб Евгения Дадонова и Ильи Любушкина наверняка находится на кураже после волевой победы. А вот «Виннипег Джетс» с трудом преодолел серию с не самым сильным «Сент-Луиз Блюз». Много пропускал, особенно на выезде, а в заключительной игре добыл победу лишь на 97-й минуте. С «Далласом» могут возникнуть проблемы даже на своём льду.