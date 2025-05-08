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Названы шансы «Будё-Глимт» отыграться у «Тоттенхэма» и выйти в финал Лиги Европы

Названы шансы «Будё-Глимт» отыграться у «Тоттенхэма» и выйти в финал Лиги Европы
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8 мая состоится ответный матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором «Будё-Глимт» примет «Тоттенхэм». Встреча пройдёт на стадионе «Аспмюра» в городе Будё (Норвегия). Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

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В первой встрече английский клуб оказался сильнее — 3:1.

Сделать ставку на победу «Тоттенхэм Хотспур» предлагается с коэффициентом 2.34, что равно приблизительно 41% вероятности.

Победа «Будё-Глимт» оценивается коэффициентом 2.80. Ничейный исход можно найти в линии за 4.20.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.38, тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.62. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.50.

Проход «Будё-Глимт» доступен за 7.50 (12%), на итоговый успех «Тоттенхэма» дают 1.12 (88%).

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