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«Будё-Глимт» — «Тоттенхэм»: прогноз и ставки на полуфинал Лиги Европы

8 мая состоится ответный матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором «Будё-Глимт» примет «Тоттенхэм». Встреча пройдёт на стадионе «Аспмюра» в городе Будё (Норвегия). Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

В первой игре со счётом 3:1 победили лондонцы.

Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Тоттенхэм Хотспур» предлагается с коэффициентом 2.34, что равно приблизительно 41% вероятности.

Победа «Будё-Глимт» оценивается коэффициентом 2.80. Ничейный исход можно найти в линии за 4.20.

В то же время аналитики считают, что второй матч «Будё-Глимт» — «Тоттенхэм» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.38, тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.62.

Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.50.