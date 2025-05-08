«Будё-Глимт» — «Тоттенхэм»: прогноз на ответную игру

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на ответный матч полуфинала Лиги Европы «Будё-Глимт» — «Тоттенхэм».

Ставка: «Будё-Глимт» победит за 2.80.

В первом матче «Тоттенхэм» победил со счётом 3:1. На своём поле в еврокубках подопечные Хьетиля Кнутсена только один раз в этом сезоне не смогли выиграть. Досадно уступили «Карабаху» (1:2) на групповом этапе Лиги Европы. На предыдущей стадии дома победили «Лацио» (2:0).

Большую опасность для лилово-белых представляет атака «Будё-Глимт». Подопечные Хьетиля Кнутсена изящно комбинируют, уверенно чувствуют себя в чужой штрафной. До чего же классно в случае с забитым мячом вскрыли оборону лондонцев. Техничный Ульрик Салтнес красиво обыграл защитников и нанёс хлёсткий удар, который даже без рикошета привёл бы к взятию ворот.

«Шпоры» в гостях далеко не так здорово выступают, как на своём поле. Проиграли 11 из 18 выездных встреч АПЛ. Может быть, «Будё-Глимт» и не сумеет выбить «Тоттенхэм» из Лиги Европы, но проблем доставит немало. П1 принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.80.

На удержание счёта лондонцы играют плохо. Защитники допускают много ошибок, в частности, позиционных. В 35 встречах чемпионата Англии подопечные Постекоглу пропустили 57 мячей. Так что Никита Хайкин ещё может помочь своему клубу совершить сенсацию и выйти в финал Лиги Европы.