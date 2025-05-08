«МЮ» — «Атлетик»: прогноз на полуфинал Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на ответный матч полуфинала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Атлетик».

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.90.

У «Атлетика» мизерные шансы выйти в финал Лиги Европы, надо отыгрывать три мяча. Всё испортило спорное удаление в первом матче. Есть все основания полагать, что ответная игра порадует результативностью. «Манчестер Юнайтед» на последнем отрезке сезона показывает отличный атакующий футбол. Рубен Аморим подключает к нападению защитников, перегружает работой оборону соперников.

Всё бы ничего, да только часто Аморим сталкивается с кошмарными «привозами». Много ошибаются как полевые футболисты, так и вратарь. На днях «красные дьяволы» уступили на выезде «Брентфорду» (3:4). Идентичный результат в предстоящей встрече их вполне устроит. Главное — не пропустить ещё больше.

Впрочем, «Манчестер Юнайтед» уже показывал в текущем розыгрыше Лиги Европы, что такое Ферги-тайм. В ответной встрече с «Лионом» — 2:2 (3:2 д. вр.) — манкунианцы были на волоске от вылета, но забили два мяча после 119-й минуты и победили. У этой команды есть волевые качества и характер. Даже если пропустят много, наверняка и забьют немало.

Лидеры атаки «красных дьяволов», в частности Бруну Фернандеш, подходят к матчу с полным запасом энергии. Аморим прибег к основательной ротации в игре с «Брентфордом». Выпустил самый молодой состав для «Манчестер Юнайтед» в истории АПЛ. Путёвка в финал Лиги Европы с такими вводными уже никуда не денется.