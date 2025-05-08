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Букмекеры оценили шансы «МЮ» выйти в финал Лиги Европы

Букмекеры оценили шансы «МЮ» выйти в финал Лиги Европы
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8 мая состоится ответный матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» примет «Атлетик» из Бильбао. Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

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Первый матч остался за клубом из Манчестера — 3:0.

Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» предлагается с коэффициентом 2.13, что равно приблизительно 46% вероятности.

Победа «Атлетика» оценивается коэффициентом 3.50. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96, тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.71.

Выход «МЮ» в финал доступен за 1.03 (96%), итоговый успех «Атлетика» идёт за 21.0 (4%).

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