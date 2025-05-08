«МЮ» — «Атлетик»: коэффициенты букмекеров на ответный матч

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8 мая состоится ответный матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» примет «Атлетик» из Бильбао. Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

В первой игре «МЮ» добился разгромной победы (3:0).

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» предлагается с коэффициентом 2.13, что равно приблизительно 46% вероятности.

Победа «Атлетика» оценивается коэффициентом 3.50. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70.

В то же время аналитики сомневаются, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Атлетик» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96, тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90.

Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.71.