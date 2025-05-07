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«Интер» победил «Барселону» и вышел в финал Лиги чемпионов — 4:3. Зашёл коэффициент 40.0

«Интер» победил «Барселону» и вышел в финал Лиги чемпионов — 4:3. Зашёл коэффициент 40.0
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«Интер» победил «Барселону» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА. Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступил Шимон Марциняк из Польши. Матч закончился со счётом 4:3, по сумме двух встреч счёт 7:6 в пользу итальянского клуба.

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На 22-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес. В конце первого тайма полузащитник Хакан Чалханоглу укрепил преимущество хозяев, забив с пенальти.

На 54-й минуте полузащитник Эрик Гарсия сократил отставание сине-гранатовых. В середине второго тайма полузащитник гостей Дани Ольмо сравнял счёт в матче. В конце второго тайма нападающий Рафинья вывел сине-гранатовых вперёд.

На 93-й минуте забитым мячом отметился защитник «Интера» Франческо Ачерби. На 99-й минуте четвёртый гол миланского клуба во встрече забил полузащитник Давиде Фраттези.

Ставки на ничью в основное время принимались с коэффициентом 3.90: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3900 рублей.

Тотал больше 2.5 гола шёл за 1.42, а тотал больше 5.5 гола по итогам основного времени — за 9.00. На «обе забьют» давали 1.45.

Точный счёт 3:3 после двух таймов оценивался в 40.0. На выход «Интера» в финал Лиги чемпионов давали 2.25.

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