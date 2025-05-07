«ПСЖ» — «Арсенал»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Арсенал».

Ставка: победа «ПСЖ» за 2.09.

«В первой встрече была минимальная победа парижан — 1:0. Гол Дембеле в самом начале. У «Арсенала» были моменты, забитый мяч после стандарта, который не засчитали, но в целом «ПСЖ» сыграл грамотно, тактически выверенно, вдумчиво, с хорошим движением, контролем мяча. В концовке мог увеличить преимущество.

По ощущениям, играли команды немножко разного уровня. «Арсенал» выглядел убедительно в матчах с «Реалом», но здесь — совершенно всё по-другому. Даже Сака после игры сказал, что это совсем не та команда, что была в октябре, и что теперь, в полуфинале, приехал уже совсем другой «ПСЖ». Париж выиграл, но не обеспечил себе выход в финал, хотя является фаворитом. Есть вопросы по состоянию Дембеле, он был заменён в первой игре из-за повреждения.

Обе команды синхронно проиграли в выходные. «ПСЖ», уже оформив чемпионство, уступил «Страсбургу». «Арсенал», занимая второе место в АПЛ, неожиданно проиграл «Борнмуту» — вёл 1:0, но уступил 1:2.

Если смотреть, как складывалась первая игра с «ПСЖ» и учитывать текущее состояние «Арсенала», где есть травмы, перегрузка, минимальная ротация — всё это играет не в пользу команды Артеты. А Париж в последних матчах показал себя очень солидно — и с «Астон Виллой», и с «Ливерпулем», и в первом матче с «Арсеналом».

Считаю, что «ПСЖ» дома обеспечит себе комфортное преимущество и, скорее всего, выиграет и ответную встречу. Мой прогноз — победа хозяев за коэффициент 2.09. «ПСЖ» — фаворит этой игры», — приводит слова Генича «РБ Спорт».