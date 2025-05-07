«ПСЖ» — «Арсенал»: прогноз Павла Яковлева на полуфинал Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Павел Яковлев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Арсенал».

Ставка: ТМ 10.5 углового за 1.70.

«Первая встреча завершилась минимальной победой парижан на выезде, достаточно уверенной победой. И для меня Париж является одним из главных фаворитов в этой Лиге чемпионов. Всё-таки команда давно к этому шла, и Луис Энрике сейчас создал отличную атмосферу в команде, которая уверенно выглядит и играет с запасом. И тем более после выездной победы над «канонирами». И пусть нынешний формат правил говорит о том, что гол на выезде ничего не определяет, это всё равно развязывает французской команде руки.

«Арсенал» сейчас не в лучшей форме, поражение в Лиге чемпионов на своём поле накладывает свой отпечаток. Ещё и поражение в следующей игре в чемпионате. Но я думаю, что Лига чемпионов – это отдельная такая история, которая может развернуться в любую сторону. Объективно говоря, думаю, что «ПСЖ» пройдёт дальше. И Париж, конечно же, является фаворитом в этом противостоянии.

Мой прогноз будет ТМ 10.5 углового с коэффициентом 1.70. В первой встрече вообще было подано всего лишь четыре угловых, в играх лондонской команды не так часто проявляется этот тотал. А второй прогноз будет ТБ 1.5 гола во втором тайме с котировкой 1.87. Всё-таки я ожидаю результативный матч. И нет сомнений, что будут голы. И в одной, и в другой команде собраны хорошие футболисты, которые умеют забивать. Думаю, что в этот раз «Арсенал» постарается отквитаться и захочет создать как можно больше проблем хозяевам. И тем самым постарается забить», — приводит слова Яковлева «РБ Спорт».