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«ПСЖ» — «Арсенал»: прогноз Эдуарда Мора на матч 1/2 финала Лиги чемпионов в Париже

«ПСЖ» — «Арсенал»: прогноз Эдуарда Мора на матч 1/2 финала Лиги чемпионов в Париже
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Арсенал».

Ставка: победа «ПСЖ» за 2.15.

«Напомню, в первом матче «ПСЖ» на выезде победил 1:0, как я, собственно говоря, и предсказывал. «ПСЖ», как мне кажется, гораздо сильнее, чем «Арсенал».

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Да, «Арсенал» проводит неплохой сезон, но после поражения в прошлом туре 2:1 теперь уже и второе место в турнирной таблице под вопросом. Команда вроде бы и прессингует хорошо, и неплохо между собой играет.

Но при этом «ПСЖ», конечно же, просто гораздо сильнее и по уровню футболистов лучше. Футболисты здорово играют вместе, и у них практически нет слабых сторон, а индивидуальный уровень их просто потрясающий. Поэтому я думаю, что, как бы «Арсенал» ни пытался прессинговать или держать мяч в этом матче, у них это не получится и «ПСЖ» дома «Арсенал» разорвёт», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

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