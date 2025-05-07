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«ПСЖ» — «Арсенал»: прогноз Дмитрия Градиленко на матч Лиги чемпионов 7 мая

«ПСЖ» — «Арсенал»: прогноз Дмитрия Градиленко на матч Лиги чемпионов 7 мая
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Арсенал».

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.08.

«ПСЖ» – «Арсенал», полуфинал Лиги чемпионов. Напомню, финал состоится 31 мая в Мюнхене. И «ПСЖ», который давно стал чемпионом Франции, уже может бронировать авиабилеты.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч в Париже начнётся с цифрами на табло 1:0, ведь именно с таким счётом закончился первый матч в Лондоне. Англичанам будет очень сложно добиться для себя положительного результата. Я, по крайней мере, не верю, что это можно сделать, хотя в футболе возможно всё.

Если учитывать счёт первого матча, уверен, что игра будет осторожна с обеих сторон, и возможно, что в первом тайме счёт не будет открыт (кто хочет рискнуть, то можно рассмотреть этот прогноз за 3.50).

Моё же мнение, что всё самое интересное мы увидим во втором тайме. Поэтому мой прогноз следующий: самый результативный тайм – второй, за коэффициент 2.08», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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