«ПСЖ» — «Арсенал»: прогноз Игоря Семшова на полуфинал Лиги чемпионов во Франции

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Арсенал».

Ставка: ТМ 3 за 1.75.

«В Париже пройдёт ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом». Парижане после победы с минимальным счётом на «Эмирейтс» (1:0) имеют преимущество, но лондонцы, несмотря на проблемы с составом, наверняка бросят все силы на отыгрыш.

«ПСЖ» под руководством Луиса Энрике подходит к матчу в статусе фаворита. Команда демонстрирует слаженную игру, особенно в еврокубках, где парижане выглядят уверенно как в атаке, так и в обороне. В первом матче с «Арсеналом» «ПСЖ» сумел нейтрализовать атакующий потенциал соперника, а гол Дембеле на четвёртой минуте стал результатом быстрой контратаки и точной передачи Кварацхелии.

Однако у «ПСЖ» есть вопросы по составу: Дембеле получил травму в первом матче, и его участие под вопросом. Также неясна готовность Ли Кан Ина, который получил повреждение в матче со «Страсбургом».

«Арсенал», в свою очередь, переживает не лучшие времена. Команда Микеля Артеты проиграла два матча подряд, в том числе «Борнмуту» в АПЛ, и испытывает серьёзные кадровые проблемы. В обороне отсутствуют Томиясу и Калафьори, а в атаке под вопросом участие Хаверца. Это ограничивает варианты тренера.

Скорее всего, матч будет проходить в осторожном ключе, особенно в первые минуты. Не жду от встречи обилия голов и ставлю на тотал меньше трёх голов», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».