«ПСЖ» — «Арсенал»: ставка Александра Мостового на игру 1/2 финала Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Арсенал».

Ставка: победа «ПСЖ» 2:1 за 7.80.

«В Париже состоится ответный полуфинал Лиги чемпионов – «ПСЖ» против «Арсенала». Увидим мы, кто пройдёт в главный матч турнира. Я всё-таки отдаю тут предпочтение хозяевам поля, которые в Лондоне смотрелись очень неплохо.

Да, не смог «Арсенал» повторить с соперником ту же схему, как и с «Реалом» в четвертьфинале. Тогда клуб обыграл дома мадридцев уверенно, со счётом 3:0. Но на этот раз всё было по-другому. Да, чуть повезло парижанам – Дембеле забил быстро, но гол не был очевидным, издалека француз пробил в одно касание, повезло. Но гол есть гол. И не сказать, что после этого «Арсенал» навалился на ворота подопечных Энрике.

Да, моменты у команды Артеты были. Но прекрасный матч провёл Доннарумма, потащивший несколько почти 100% голевых ударов «Арсенала». Кстати, Райю в воротах «канониров» тоже нужно похвалить, легко счёт мог бы быть и 2:0 или 3:0, если бы не он. Но вот полевые игроки лондонцев сыграли далеко не так хорошо, не сумели перестроиться. «ПСЖ» выступил намного лучше, как я сказал, мог и больше забить.

В чемпионатах у соперников схожие ситуации – оба зачастили с неудачами. Но начало это происходить только тогда, когда они почти гарантировали себе финиш высоко в таблицах. «ПСЖ» так и вовсе уже стал чемпионом в Лиге 1. И сразу после этого он перестал выигрывать, уже в трёх матчах кряду теряет очки.

У «Арсенала» ситуация сложнее. О чемпионстве в Англии у него речи не идёт, в турнире доминирует «Ливерпуль» в этом сезоне. Команда Артеты же с большой вероятностью финиширует второй. Правда, серебро ей пока всё-таки не гарантировано. Тоже после нескольких неудач кряду коллектив позволил «Ман Сити» почти догнать себя.

Я всё-таки отдаю предпочтение «ПСЖ». В Лондоне клуб смотрелся лучше, заслужил победу. А сейчас матч ещё и в Париже пройдёт. Не жду, что «Арсенал» сможет перевернуть ход противостояния», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».