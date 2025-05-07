«ПСЖ» — «Арсенал»: прогноз Романа Павлюченко на полуфинальную игру Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма», а сейчас эксперт сайта «ВсеПроСпорт.ру» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Арсенал».

Ставка: проход «Арсенала» за 4.60.

«ПСЖ» и «Арсенал» проведут ответный матч в рамках полуфинала Лиги чемпионов. Неделю назад лондонцы провалились, явно провели игру не так, как рассчитывали. Впрочем, проиграли они не с таким уж крупным счётом, вполне у них ещё сохраняются шансы на выход в финал.

Буквально с первых минут игра неделю назад пошла не так, как хотел «Арсенал». Уже на четвёртой минуте «ПСЖ» забил быстрый гол – Дембеле отличился с передачи Хвичи. Таким образом, сразу «канониры» оказались в положении, когда им нужно отыгрываться. И с такой ролью команда Артеты не справилась, она в другой футбол привыкла играть, выжидающий, прессингующий.

Да, моменты у «Арсенала» были, Мерино даже забил в начале второго тайма, однако его гол отменили из-за офсайда. Но парижане давали достойный ответ, даже больше ударов нанесли. Думаю, если бы даже лондонцы сравняли, команда Энрике сумела бы ещё забить. У «Арсенала» Эдегор явно не лучшую встречу провёл, Троссард не так хорошо сыграл. Да и остальные особо не выделялись. У «ПСЖ» же отличный матч провёл Доннарумма, стал одним из лучших, если не лучшим, в игре.

Примечательно, что после этого матча на выходных оба клуба уступили. Но я бы сильно акцент на этом не делал, так как результаты в домашних лигах им уже не так важны. «ПСЖ» гарантировал себе чемпионство в Лиге 1, так что играет он частично смешанным составом. Уже серия из трёх матчей без побед у него идёт.

«Арсенал» же провалил две последние встречи в АПЛ, сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (2:2) и уступил «Борнмуту» (1:2). Если брать ещё неудачу с «ПСЖ», то серия без побед у команды Артеты насчитывает три матча. И кстати, уже далеко не факт, что точно на второй строчке клуб финиширует – «Ман Сити» за несколько туров до финиша подобрался к нему на три очка.

Но тут речь о Лиге чемпионов, само собой, «Арсеналу», думаю, важнее добиться результата в ней, чем обязательно финишировать в АПЛ вторым, а не третьим. Однако с «ПСЖ», да ещё и в Париже, явно легко не будет. Впрочем, я всё равно верю в лондонцев. Сейчас команда Энрике имеет преимущество, и выступит она не лучшим образом, так было в её противостоянии с «Астон Виллой», когда после 3:1 клуб проиграл 2:3. Ещё и Дембеле рискует пропустить встречу из-за травмы.

Я за «Арсенал», он заслужил выйти в финал. Ставлю на его проход дальше за 4.60», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».