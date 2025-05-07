«Торонто» — «Флорида»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч плей-офф НХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева предложила ставку на матч НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» – «Флорида Пантерз».

«В первом матче серии победу вырвали «Мэйпл Лифс». Команда мощно начала игру, быстро повела 4:1, но в третьем периоде едва не растеряла всё преимущество. Вильям Нюландер продолжает набирать очки — шведский форвард оформил дубль за первые 13 минут и с 12 очками возглавляет бомбардирскую гонку в составе «Торонто». однако во второй встрече ему будет куда сложнее.

«Флорида» умело нейтрализовала Никиту Кучерова в первом раунде — с Нюландером могут справиться так же. К тому же у «Лифс» проблемы в воротах: Энтони Столарз получил травму после столкновения с Сэмом Беннеттом. Предположительно — сотрясение мозга, вратаря увезли в больницу. Вероятность его участия во втором матче крайне мала.

«Флорида» не только отлично играет в хоккей, но и действует жестко, агрессивно, с характером. Против такого соперника «Торонто» будет тяжело.

Моя ставка: победа «Флориды», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».