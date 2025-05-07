«Виннипег» — «Даллас»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч Кубка Стэнли

Журналистка Дарья Тубольцева предложила ставку на матч НХЛ «Виннипег Джетс» – «Даллас Старз».

Ставка: победа «Далласа» за 2.44.

«Обе команды прошли через тяжёлые серии в первом раунде, сыграв по семь матчей. И «Джетс», и «Старз» потратили много сил и эмоций, а времени на восстановление и подготовку ко второму раунду почти не осталось. Несмотря на победу в регулярке и преимущество своего льда, «Виннипег» вряд ли можно назвать явным фаворитом серии. Слишком нестабильна игра Хеллебайка, да и Марк Шайфли выбыл из-за травмы.

«Даллас» же прошёл мощный «Колорадо» даже без двух ключевых игроков — защитника Миро Хейсканена и форварда Джейсона Робертсона. Оба могут вернуться во втором раунде, что станет дополнительным усилением. Но и без них «Старз» выглядят мощно. Особенно впечатляет Микко Рантанен — главный герой седьмой игры, набравший 12 (5+7) очков за серию. Сейчас он — самый яркий игрок команды, и его энергии вполне может хватить, чтобы увезти победу из Виннипега.

Моя ставка: победа «Далласа», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».