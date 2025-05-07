«ПСЖ» — «Арсенал»: получи фрибет до 100 000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на ЛЧ

7 апреля «ПСЖ» примет «Арсенал» в ответном матче 1/2 финала плей-офф Лиги чемпионов. Встреча в Париже стартует в 22:00 мск. Пока соперники определяют судьбу путёвки в финал, ты можешь получить фрибет до 100 000 рублей за регистрацию в БЕТСИТИ:

1. Зарегистрируйся.

2. Пополни счёт.

3. Сделай ставки и получи фрибет в размере 50% от депозита.

В первом матче, прошедшем 29 апреля в Лондоне, многое решил быстрый гол парижан. Усман Дембеле отличился уже на четвёртой минуте. Больше соперники не забивали, а «ПСЖ» увёз важную гостевую победу. Для Дембеле данный мяч стал уже восьмым в текущем розыгрыше. Также стоит отметить голкипера Джанлуиджи Доннарумму, совершившего пять сейвов.

Отличную встречу провёл полузащитник парижан Витинья. Хавбек за 90 минут ни разу не ошибся в передачах и был признан лучшим игроком матча. «ПСЖ» больше владел мячом (53% против 47%). Наставник парижан Луис Энрике остался доволен игрой своей команды и отметил, что «ПСЖ» имел шансы забить второй мяч, но подвела реализация.

«Арсенал» никогда не проходил дальше в плей-офф еврокубков после поражения на своём поле в первом матче. К тому же проигрышем в первой встрече прервалась серия «канониров» из 12 матчей подряд без поражений. Аналитики БЕТСИТИ оценивают вероятность прохода лондонцев в следующий раунд в 24%. В текущем сезоне «ПСЖ» лишь трижды проиграл на своём поле.

Финал Лиги чемпионов состоится 31 мая на мюнхенской «Альянц Арене».

Регистрируйся в БЕТСИТИ и получи фрибет до 100 000 рублей за первую ставку!

Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110