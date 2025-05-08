Стали известны шансы «Челси» выйти в финал Лиги конференций

В четверг, 8 мая, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) состоится второй матч 1/2 финала Лиги конференций «Челси» — «Юргорден». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Первый матч остался за лондонцами — 4:1.

Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 1.16, что приблизительно равно 86% вероятности.

Победа «Юргордена» оценивается в 19.0, а на ничейный исход можно поставить за 8.20.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.38.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.04. Пенальти в основное время представлен в линии за 2.70.

Выход «Челси» в финал оценён в 1.01 (99%), итоговый успех «Юргордена» доступен за 70.0 (1%).