«Челси» — «Юргорден»: прогноз на ответный матч

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на ответную игру полуфинала Лиги конференций «Челси» — «Юргорден».

Ставка: тотал меньше 3.5 гола за 1.90.

Шведы потерпели разгромное поражение со счётом 1:4 в первом матче. А если вы хотите отыграть три мяча у сегодняшнего «Челси» на его родном «Стэмфорд Бридж», то, конечно, флаг вам в руки. Общий этап лондонский клуб прошёл силами второго состава, да и в плей-офф особенных проблем у него не было.

Лондонская команда, кроме того, продолжает борьбу за финиш в топ-5 АПЛ, откуда можно попасть в Лигу чемпионов. А это, согласитесь, лучше, чем квалификация в Лигу Европы после победы в Лиге конференций. Соответственно, и приоритет очевиден. Особенно после убедительной победы в первой встрече с «Юргорденом». Финал Лиги конференций – в кармане, а потому логично поберечь силы на внутреннюю арену.

Силы «аристократам» в АПЛ определённо понадобятся. За три тура до конца они располагаются на пятом месте, набрав 63 очка. Отрыв от ближайшего преследователя составляет два очка. Права на ошибку нет. Недавно обыграли ставший чемпионом «Ливерпуль» (3:1), но впереди матчи с двумя прямыми конкурентами — «Ньюкаслом» (63 очка) и «Ноттингемом» (61 очко).

Будет логично увидеть в предстоящей встрече с «Юргорденом» резервистов «Челси», поскольку лидерам надо отдохнуть и избежать травм. А это напрямую повлияет на качество игры и исход. Шведская команда даже со скромными соперниками голевых подвигов не устраивала, а английской команде сейчас это ни к чему. Может быть, оппоненты даже обменяются забитыми мячами, однако их вряд ли будет больше трёх.