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«Фиорентина» — «Бетис»: коэффициенты букмекеров на полуфинал Лиги конференций

«Фиорентина» — «Бетис»: коэффициенты букмекеров на полуфинал Лиги конференций
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8 мая состоится ответный матч 1/2 финала Лиги конференций, в котором «Фиорентина» примет «Бетис». Встреча пройдёт на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

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В первой игре победил испанский клуб — 2:1.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Фиорентины» предлагается с коэффициентом 2.34, что равно приблизительно 42% вероятности.

Победа «Бетиса» оценивается коэффициентом 3.00. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50.

В то же время аналитики считают, что матч «Фиорентина» — «Бетис» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82, тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00.

Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.77.

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