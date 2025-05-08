«Фиорентина» — «Бетис»: прогноз на матч в Италии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на ответный полуфинальный матч Лиги конференций между «Фиорентиной» и «Бетисом».

Ставка: «Бетис» победит за 3.00.

Безусловно, поддержка родных болельщиков даёт «Фиорентине» неплохие шансы отыграться с 1:2. Дома подопечные Раффаэле Палладино в текущем сезоне чемпионата Италии потерпели только три поражения. Однако не забудьте, что у «Бетиса» есть Иско и Антони.

Эти два футболиста набрали шикарную форму и потащили севильцев к лучшим достижениям. Выиграв 9 из 11 предыдущих матчей чемпионата Испании, подопечные Мануэля Пеллегрини поднялись на шестое место.

Раньше Антони и Давид де Хеа были одноклубниками. Испанский голкипер отметил, что бразилец на тренировках никогда не забивал с правой ноги. В очной встрече с лёта положил в самую «девятку». А затем помог добыть важную победу над «Эспаньолом» в первенстве, отличившись на 90+1-й минуте. Прогрессирует, растёт индивидуально.

«Бетис» набрал такой превосходный ход, что его, кажется, уже совершенно никто и ничто не остановит. Соперники не могут найти способ ликвидировать опасность, которую создают Антони и Иско. Как выяснилось, Давид де Хеа тоже бессилен. Содержание и результат ответного матча вряд ли будут отличаться от того, что было в первом.