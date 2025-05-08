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Названы шансы «Вашингтона» сравнять счёт в серии с «Каролиной»

В пятницу, 9 мая, на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне состоится второй матч серии «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз» в 1/4 финала Кубка Стэнли.

Стартовое вбрасывание запланировано на 2:00 мск. Счёт в серии 1-0 в пользу «ураганов».

Сделать ставку на победу «Каролины» в основное время предлагается с коэффициентом 2.12, что приблизительно равно 45% вероятности. Победа «Вашингтона» по итогам трёх периодов оценивается в 2.80 — 34% вероятности.

Если соперникам потребуется провести овертайм, сыграет коэффициент 4.50.

Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.84.

Победа «Вашингтона» с учётом овертаймов доступна за 2.22 (42%), итоговый успех «Каролины» оценён в 1.70 (58%).