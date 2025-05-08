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Стали известны шансы Овечкина забить «Каролине» во втором матче

Стали известны шансы Овечкина забить «Каролине» во втором матче
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В пятницу, 9 мая, на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне состоится второй матч серии «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз» в 1/4 финала Кубка Стэнли.

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Стартовое вбрасывание запланировано на 2:00 мск. Первая встреча осталась за «ураганами».

Букмекеры небольшое предпочтение отдают гостям. Сделать ставку на победу «Каролины» в основное время предлагается с коэффициентом 2.12.

Победа «Вашингтона» по итогам трёх периодов оценивается в 2.80. Если соперникам потребуется провести овертайм, сыграет коэффициент 4.50.

В то же время аналитики сомневаются, что второй матч серии получится результативным. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.84.

Гол Александра Овечкина представлен за 1.80 (55%). Если россиянин не сумеет отличиться, зайдёт коэффициент 2.05 (45%).

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