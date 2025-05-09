«Вашингтон» — «Каролина»: прогноз на второй матч серии НХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на вторую игру серии между «Вашингтоном» и «Каролиной».

Ставка: итоговая победа «Вашингтона» за 2.18.

До сих пор у «Вашингтона» не так часто возникали проблемы в домашних встречах с «Каролиной» в последнее время. Если взглянуть на историю противостояний, можно увидеть три победы подряд. Пусть даже две из них случились за пределами основного времени, это всё равно обнадёживающий факт.

Кроме того, «столичные» были хороши на своём льду и в серии с «Монреаль Канадиенс». Первый матч выиграли только в овертайме, но затем адаптировались и решали все вопросы за три периода. «Каролина» — соперник серьёзнее, а потому в первой встрече не простила. Однако у вашингтонского клуба есть все шансы взять реванш и в Роли отправиться с равным счётом 1-1.

На стороне подопечных Спенсера Карбери домашние стены и мотивация. Подопечные же Рода Бриндамора минимальную задачу выполнили — добыли одну победу на выезде. Во второй игре местами могут не выкладываться на полную. Букмекеры предлагают на успех хозяев более высокие коэффициенты. Настолько, что даже успех хозяев с учётом ОТ смотрится нормально.

Должен взбодриться и Александр Овечкин. Во-первых, он — капитан, который обязан вести за собой партнёров. Во-вторых, в данном розыгрыше Кубка Стэнли идёт по чёткому графику: гол через матч. Если в прошлой встрече остался без очков, почему бы не проверить его результативное действие в предстоящей?