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Дания — США: коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2025

Дания — США: коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2025
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9 мая состоится матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2025 по хоккею, в котором встретятся сборные Дании и США. Встреча пройдёт на льду стадиона «Йюске-банк-боксен» в Дании. Первое вбрасывание запланировано на 21:20 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу США в основное время предлагается с коэффициентом 1.26, что равно приблизительно 79% вероятности.

Победа Дании по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 7.90. Поставить на ничью после 60 минут можно за 6.50.

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча Дания — США получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.00, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.81.

Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 13.5.

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