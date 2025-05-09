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Австрия — Финляндия: прогнозы и ставки на матч ЧМ-2025 по хоккею

Австрия — Финляндия: прогнозы и ставки на матч ЧМ-2025 по хоккею
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9 мая состоится матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2025 по хоккею, в котором встретятся сборные Австрии и Финляндии. Первое вбрасывание запланировано на 17:20 мск. Турнир проходит в Хернинге (Дания) и Стокгольме (Швеция).

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Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами номинальных гостей. Сделать ставку на победу Финляндии в основное время предлагается с коэффициентом 1.22, что равно приблизительно 81% вероятности.

Победа Австрии по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 10.5. Поставить на ничью можно за 7.30.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что встреча Австрия — Финляндия получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 1.90, тотал больше 5.5 шайбы — тоже с коэффициентом 1.90.

Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 15.5.

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