«Милан» — «Болонья»: букмекеры оценили шансы

9 мая состоится матч 36-го тура итальянской Серии А, в котором «Милан» примет «Болонью». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Милана» предлагается с коэффициентом 2.50, что равно 40% вероятности.

Победа «Болоньи» оценивается коэффициентом 2.85. Ничейный же исход можно найти в линии за 3.60.

В то же время аналитики сомневаются, что матч «Милан» — «Болонья» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.98.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.74.