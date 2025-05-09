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Дания — США: прогноз на матч ЧМ-2025 по хоккею

Дания — США: прогноз на матч ЧМ-2025 по хоккею
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на встречу Дания — США.

Ставка: США победит с форой (-2.5) за 2.00.

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В окончательную заявку гостей вошли Джереми Свейман, лидер «Коламбуса» Зак Веренски и лучший снайпер «Баффало» Тейдж Томпсон, а также — немало совсем молодых хоккеистов. Райану Варсофски предстоит раскрыть их потенциал. Шансы есть, ведь мотивации у молодых должно быть с избытком.

Сборную Дании возглавляет менее продвинутый специалист — Микаэль Кринц-Гат. Подопечные шведского наставника проиграли пять из семи встреч группового этапа ЧМ-2024. Финишировали на предпоследнем месте в турнирной таблице. Вряд ли в этот раз выступят лучше.

Среди вызванных в расположение сборной Дании на ЧМ-2025 игроков нет ни одного, кто выступает в НХЛ. Уровень развития хоккея в стране значительно ниже, чем в США. В футбол датчане играют лучше. Заключить пари на П2 с форой (-2.5) предлагается с коэффициентом 2.00. Можно воспользоваться.

Американцы выиграли все пять последних очных встреч. Дважды победили крупно и два раза — с разгромным счётом. Ждём, что и в этот раз завершат встречу с преимуществом в три шайбы или более. Сенсации же не предвидится. Сборная США на ином уровне организации, даже когда у неё в составе не так много звёзд.

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