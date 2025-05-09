Австрия — Финляндия: прогноз на матч ЧМ-2025

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на встречу Австрия — Финляндия.

Ставка: Финляндия победит + тотал больше 5.5 гола за 2.12.

Сборная Австрии — весьма удобный соперник. Она выиграла всего-навсего 3 из 17 последних встреч. Это явный аутсайдер, показывающий посредственный хоккей. Удивить может разве что за счёт особого настроя.

С высокой долей вероятности встреча получится результативной. В последнее время финны страдают от нехватки качества в обороне. На днях разгромно уступили Швеции (2:6) и Швейцарии (2:8) на Евротуре. Пару-тройку шайб могут получить и от австрийцев, но вряд ли уступят. П2 + ТБ 5.5 шайбы принимается с коэффициентом 2.12.

С сильными соперниками мощность атаки сборной Финляндии не компенсирует проблем оборонительного плана. Но для победы над австрийцами имеющихся ресурсов должно хватить. Разница в исполнительском мастерстве внушительная. Скорее всего, Суоми одержит уверенную результативную победу.