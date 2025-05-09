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«Милан» — «Болонья»: прогноз на матч чемпионата Италии

«Милан» — «Болонья»: прогноз на матч чемпионата Италии
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на игру «Милан» — «Болонья».

Ставка: обе забьют за 1.74.

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«Милан» здорово прибавил. Выиграл пять из восьми предыдущих матчей Серии А. Выбил «Интер» из Кубка Италии, одержав в ответной встрече победу с разгромным счётом 3:0. 14 мая в финале турнира встретится как раз с «Болоньей». А пока — разведка.

На двоих в текущем розыгрыше Серии А соперники забили 108 мячей. От этого и оттолкнёмся. Заключить пари на то, что обе стороны забьют, можно с коэффициентом 1.74. Три из четырёх последних очных встреч завершились именно так. Другую миланцы выиграли — 2:0, но счёт не отражает происходившего на поле. «Болонья» нанесла больше ударов, местами смотрелась предпочтительнее.

Грядущий матч наверняка будет проходить на равных скоростях. Расположение в турнирной таблице и важность будущей встречи в Кубке Италии к этому предрасполагают. Фаворита выявить невозможно. Посмотрим, чья молодёжь окажется проворнее и техничнее.

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