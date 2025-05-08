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«ПСЖ» победил «Арсенал» и вышел в финал Лиги чемпионов — 2:1. Сыграл коэффициент 11.0

«ПСЖ» победил «Арсенал» и вышел в финал Лиги чемпионов — 2:1. Сыграл коэффициент 11.0
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Состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «ПСЖ» и «Арсенал». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Победу со счётом 2:1 одержали хозяева.

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На исходе получаса игры счёт открыл полузащитник Фабиан Руис. На 69-й минуте «ПСЖ» получил право на пенальти. Голкипер «Арсенала» Давид Райя парировал удар португальского полузащитника Витиньи.

На 72-й минуте защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими удвоил преимущество хозяев поля. Ещё через пять минут вингер «Арсенала» Букайо Сака отыграл один мяч.

«ПСЖ» шёл фаворитом ответного матча: ставки на победу парижан принимались с коэффициентом 2.15, выигрыш с 1000 рублей составил бы 2150 рублей.

На тотал больше 2.5 гола давали 1.70, на гол в каждом тайме — 1.60, на «обе забьют» — 1.58. Проход «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов оценивался в 1.25.

Точный счёт 2:1 в пользу парижан шёл за 11.0.

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