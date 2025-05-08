«МЮ» — «Атлетик»: прогноз Владислава Радимова на матч Лиги Европы
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Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч Лиги Европы «МЮ» — «Атлетик».
Ставка: «Атлетик» не проиграет за 1.90.
«Понятно, что счёт 3:0 делает явным фаворитом «Манчестер Юнайтед», это они не упустят.
Лига Европы . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Не начался
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Но Бильбао – очень сильная команда. «Атлетику» придется атаковать, поэтому зоны у своих ворот тоже будут. Но «Бильбао» точно способен забить гол такому «МЮ».
Поэтому первое: обе забьют. Вторая ставка: «Бильбао» не проиграет. И третья ставка: индивидуальный тотал «Юнайтед» по жёлтым карточкам больше 2.5. «Манчестер» будет не успевать за быстрыми футболистами «Атлетика», которые должны атаковать и индивидуально сильны», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».
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